Очевидцы падения машины с парковки ТРЦ в Краснодаре рассказали подробности ЧП

Днем 25 июня с парковки ТРЦ «Галерея» с третьего этажа на оживленную проезжую часть упал автомобиль BMW. Три человека погибли.

Машина на высокой скорости проломила металлическое ограждение и упала с третьего этажа.

― Слышу треск камня, не по себе было. Поворачиваюсь, смотрю ― машина летит прямо вниз. Было страшно. Думала, парковка обвалилась.

На помощь бросились сразу несколько прохожих. Медицинские сотрудники и спасатели до последнего пытались спасти находившихся в машине.

«Автомобиль упал с третьего этажа парковки. В машине находилось трое человек. Все погибли. Сейчас на месте происшествия лишь обломки автомобиля и ограждения. На месте работают сотрудники полиции, прокуратура, следственный комитет и МЧС», ― сообщает корреспондент Дарья Остапец.

По какой причине 38-летнему водителю автомобиля не удалось сбавить скорость и повернуть ― пока не известно. Очевидцы делились своими догадками произошедшего.

«Говорят, что тормоза отказали. На самом деле может быть такое. Когда ты переключаешь передачу, тормоз не удерживается, машина просто катится вперед. Просто непонятно, почему так произошло, потому что здесь стена и ограждение», ― рассказывает очевидец Александр Мельников.

― Упала машина. Вся семья там погибла. Муж, жена и ребенок. Вроде бы ругались, не ругались, не факт.

― Очень жаль людей, которые погибли, женщина еще беременная была. Ограждение даже не обезопасит от несчастного случая.

Никто из прохожих не пострадал, несмотря на то, что место оживленное. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК возбудил дело после падения машины с парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре.