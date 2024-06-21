Очередной гуманитарный груз на Кубани отправили бойцам СВО

Муниципальный штаб «Мы Вместе» в Апшеронском районе отправил очередную помощь в Запорожскую область.

Бойцам в зону СВО отправили шесть машин с прицепами. На передовую доставили посылки из дома, продукты, медикаменты, маскировочные сети, строительные материалы, а также военное оборудование: коптеры, тепловизоры, системы РЭБ и другое. Военнослужащие с большой благодарностью встретили помощь.

Это уже 19 по счету гуманитарный конвой, который отправляет муниципальный штаб в Апшеронском районе. Активисты регулярно направляют помощь на передовую.

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