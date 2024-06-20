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Кубанские казаки передали отряду БАРС-11 в зону СВО разгрузочные жилеты

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-peredali-otryadu-bars-11-v-zonu-svo-razgruzochnye-zhilety
Видео канала «Кубань 24»

Тактические разгрузочные жилеты позволяют значительно уменьшить нагрузку на спину и оперативно доставать нужные предметы, которые бойцы носят с собой.

«Спасибо огромное за помощь. Не забывайте про наш БАРС-11. Очень благодарны, постараемся не разочаровать вас. Победа будет за нами», — сказал боец отрада БАРС-11, позывной «Рембо».

Казаки регулярно отправляют гуманитарный в зону СВО. Ранее бойцам передали автомобили повышенной проходимости, электробайки и беспилотники.

Читайте также: гуманитарную помощь в зону СВО собрали казаки Динского района.

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