Кубанские казаки передали отряду БАРС-11 в зону СВО разгрузочные жилеты

Тактические разгрузочные жилеты позволяют значительно уменьшить нагрузку на спину и оперативно доставать нужные предметы, которые бойцы носят с собой.

«Спасибо огромное за помощь. Не забывайте про наш БАРС-11. Очень благодарны, постараемся не разочаровать вас. Победа будет за нами», — сказал боец отрада БАРС-11, позывной «Рембо».

Казаки регулярно отправляют гуманитарный в зону СВО. Ранее бойцам передали автомобили повышенной проходимости, электробайки и беспилотники.

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