Очередная фура застряла под «мостом глупости» в Краснодаре

Это произошло утром 23 марта. Грузовой автомобиль застрял под железнодорожным мостом на улице Вишняковой.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что кабина фуры застряла под мостом. Автомобиль стоял на месте, занимая полосу, и не мог двигаться дальше. Возле него стоял сотрудник ДПС.

Под железнодорожным мостом на улице Вишняковой регулярно застревают грузовые автомобили. В основном это водители из других городов. Они едут по навигатору и не учитывают габариты своих автомобилей при проезде под мостом. В народе он уже получил название «мост глупости».

Читайте также: в Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан.