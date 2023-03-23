Очередная фура застряла под «мостом глупости» в Краснодаре
Общество
23.03.2023 10:46
Это произошло утром 23 марта. Грузовой автомобиль застрял под железнодорожным мостом на улице Вишняковой.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что кабина фуры застряла под мостом. Автомобиль стоял на месте, занимая полосу, и не мог двигаться дальше. Возле него стоял сотрудник ДПС.
Под железнодорожным мостом на улице Вишняковой регулярно застревают грузовые автомобили. В основном это водители из других городов. Они едут по навигатору и не учитывают габариты своих автомобилей при проезде под мостом. В народе он уже получил название «мост глупости».
Читайте также: в Краснодаре запретят стоянку и остановку автомобилей на улице Красных Партизан.
Популярные новости
- В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют запустить уже этим летом
- В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
- Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
- В Краснодарском крае за взятки будут судить двух бывших судебных приставов