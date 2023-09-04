Очередная энергоавария обесточила 29 трансформаторных подстанций в Краснодаре

Сообщение об аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе поступило из ЕДДС Краснодара 4 сентября в 15:59.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключены подстанция «ХЛ-2» и еще 29 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц 4-й Сторожевой, Вольной, Канонирской, Оружейной, Островной, Пластунской, Приморской, Сенокосной, Тихомировской, Троицкой, Обрезной, Казачьей, Капитальной, МТФ-1 и МТФ-4.

На место прибыли аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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