Очередь в 260 автомобилей скопилась перед Крымским мостом со стороны Керчи

Информация об этом появилась вечером 7 июля в Telegram-канале «Главный мост».

«Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств», — говорится в паблике.

Уточняется, что время ожидания для водителей перед Крымским мостом со стороны Керчи может составить более 1 часа.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 18:30, длинна автомобильной пробки перед мостом в Темрюкском районе составляет около 600 метров, со стороны Крыма — около 500 метров.

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