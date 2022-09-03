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Очередь ради добра: доноры крови Динского района попросили чаще приезжать мобильную станцию переливания

Общество
03.09.2022 10:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-radi-dobra-donory-krovi-dinskogo-rajona-poprosili-chashhe-priezzhat-mobilnuyu-stantsiyu-perelivaniya
Очередь ради добра: доноры крови Динского района попросили чаще приезжать мобильную станцию переливания
Кадр из видео t.me/gazetarvs

Жители станицы Динской утром 3 сентября выстроились в очередь, чтобы сдать кровь в краевой мобильной станции переливания, которая постоянно ездит по районам Краснодарского края.

Желающих сделать доброе дело оказалось такое количество, что образовалась большая очередь и, по словам жителей, «не хватает пробирок».

«За месяц записываемся, не всегда удается пройти. Идут все желающие, без записи. Машина приезжает один раз в месяц, а то и в два. Людей, желающих сдавать кровь много, нет возможности ездить в Краснодар. Просьба администрации больницы упорядочить сдачу крови», — призывают доноры Динского района в публикации местной газеты «РВС».

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