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Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани за 2 часа выросла в 3 раза

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-za-2-chasa-vyrosla-v-3-raza
Очередь перед Крымским мостом со стороны Кубани за 2 часа выросла в 3 раза
Скриншот "Яндекс Карты"

По данным на 7:00 1 августа, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стояли 110 транспортных средств.

Через 2 часа в 9:00 очередь со стороны Тамани увеличилась до 315 автомобилей. Время ожидания перед досмотром составляет около часа.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram.

По данным «Яндекс Карты» на 9:10, длина автомобильного затора перед мостом со стороны Темрюкского района составляет 4,9 км.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют.

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