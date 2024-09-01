Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Очередь на пункты досмотра перед Крымским мостом выросла до 900 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-punkty-dosmotra-pered-krymskim-mostom-vyrosla-do-900-mashin
Очередь на пункты досмотра перед Крымским мостом выросла до 900 машин
Фото t.me/glav_most

В течение 20 минут на Крымском мосту 1 сентября было перекрыто движение в направлении Керчи, в связи с чем увеличилось количество машин, ожидающих досмотра.

По данным на 17:00, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находятся 800 машин, время ожидания — около трех часов.

Со стороны Керчи в пробке стоят 100 автомобилей, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 500 машин стояли в пробке на подъездах к Крымскому мосту днем 1 сентября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях