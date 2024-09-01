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Более 500 машин стоят в пробке на подъездах к Крымскому мосту 1 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-500-mashin-stoyat-v-probke-na-podezdah-k-krymskomu-mostu-1-sentyabrya
Более 500 машин стоят в пробке на подъездах к Крымскому мосту 1 сентября
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

Очередь на досмотр к Крымскому мосту собралась со стороны Крыма днем 1 сентября.

По данным на 12:00, со стороны Тамани в очереди на досмотр стоят 550 машин. Время ожидания — около двух часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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