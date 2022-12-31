Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края полностью ликвидирована
Общество
31.12.2022 20:27
Вечером 31 декабря все машины, которые собрались перед Крымским мостом за день до Нового года, проехали на полуостров. Очереди на досмотр и пробки больше нет.
Затор на Крымском мосту 30 декабря спровоцировали усиление мер безопасности и повышенный праздничный транспортный поток. Пробка превышала 5 км, только днем 31 декабря она сократилась до 3 км.
«Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
Пробка на мосту не стала неожиданностью — об этом краевой оперштаб предупреждал 29 декабря. Тщательное обследование транспорта, въезжающего на мост, необходимо в целях антитеррористической безопасности.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью и днем водителям перед Крымским мостом помогали волонтеры, работал пункт обогрева.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В МЧС уточнили информацию о землетрясении в Анапе
- Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
- Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи