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Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края полностью ликвидирована

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-proezd-po-krymskomu-mostu-so-storony-krasnodarskogo-kraya-polnostyu-likvidirovana
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края полностью ликвидирована
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Вечером 31 декабря все машины, которые собрались перед Крымским мостом за день до Нового года, проехали на полуостров. Очереди на досмотр и пробки больше нет.

Затор на Крымском мосту 30 декабря спровоцировали усиление мер безопасности и повышенный праздничный транспортный поток. Пробка превышала 5 км, только днем 31 декабря она сократилась до 3 км.

«Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Пробка на мосту не стала неожиданностью — об этом краевой оперштаб предупреждал 29 декабря. Тщательное обследование транспорта, въезжающего на мост, необходимо в целях антитеррористической безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью и днем водителям перед Крымским мостом помогали волонтеры, работал пункт обогрева.

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