Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края полностью ликвидирована

Вечером 31 декабря все машины, которые собрались перед Крымским мостом за день до Нового года, проехали на полуостров. Очереди на досмотр и пробки больше нет.

Затор на Крымском мосту 30 декабря спровоцировали усиление мер безопасности и повышенный праздничный транспортный поток. Пробка превышала 5 км, только днем 31 декабря она сократилась до 3 км.

«Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет», — говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

Пробка на мосту не стала неожиданностью — об этом краевой оперштаб предупреждал 29 декабря. Тщательное обследование транспорта, въезжающего на мост, необходимо в целях антитеррористической безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью и днем водителям перед Крымским мостом помогали волонтеры, работал пункт обогрева.