К полудню 31 декабря пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км
Общество
31.12.2022 11:56
Из-за усиления мер безопасности перед Крымским мостом собралась пробка. Утром 31 декабря затор был длиной 5 км.
Водителей предупредили о том, что ожидание проезда сейчас может составить несколько часов.
На въезде перед Крымским мостом работает пункт обогрева, волонтеры помогают водителям и пассажирам. За ночь палатку с чаем и водой посетили около 100 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», затор перед Крымским мостом спровоцировали усиление мер безопасности и возросший транспортный поток.
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