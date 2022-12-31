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К полудню 31 декабря пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-poludnyu-31-dekabrya-probka-pered-krymskim-mostom-sokratilas-do-3-km
К полудню 31 декабря пробка перед Крымским мостом сократилась до 3 км
Фото t.me/opershtab23

Из-за усиления мер безопасности перед Крымским мостом собралась пробка. Утром 31 декабря затор был длиной 5 км.

Водителей предупредили о том, что ожидание проезда сейчас может составить несколько часов.

На въезде перед Крымским мостом работает пункт обогрева, волонтеры помогают водителям и пассажирам. За ночь палатку с чаем и водой посетили около 100 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», затор перед Крымским мостом спровоцировали усиление мер безопасности и возросший транспортный поток.

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