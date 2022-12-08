Очередь на Керченскую переправу в Темрюкском районе сократилась до 270 грузовиков

По данным на 8 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич находится 270 автомобилей. Днем ранее их было 309.

За прошедшие сутки паромы «Мария», «Лаврентий» и «Ейск» перевезли из Краснодарского края в Крым 40 грузовых автомобилей и 46 пассажиров.

Водителям грузовиков выписывают пропуска для погрузки на паромы. На парковке с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева, дежурят волонтеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Всего с 9 октября по 8 декабря паромы перевезли через Керченский пролив 27 тыс. 775 автомобилей.

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