Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
За прошедшие сутки паромы перевезли через Керченский пролив в Крым 67 машин 76 пассажиров.
В настоящее время на стоянке в поселке Ильич очереди на переправу ожидают 397 автомобилей. В основном, это грузовики с приоритетными грузами. На месте организовано дежурство волонтеров. Водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.
С начала работы Керченской паромной переправы паромы переправили в обе стороны свыше 114,5 тыс. пассажиров, 91,3 тыс. единиц автотранспорта и 11,5 тыс. ж/д вагонов.
На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах могут автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 30 марта возобновили работу Керченской переправы, остановленную из-за сильного ветра.
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