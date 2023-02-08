Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 227 машин

С 5 февраля переправа приостановила свою работу из-за сильного ветра.

По данным на 9:00 8 февраля по направлению к Керченской переправе на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района скопились 227 автомобилей.

Работают два волонтера, полевая кухня, развернут пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв. Они находятся в готовности к развертыванию при необходимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки не осуществлялись с 5 февраля. В Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра.