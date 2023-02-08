Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 227 машин
Общество
08.02.2023 09:34
С 5 февраля переправа приостановила свою работу из-за сильного ветра.
По данным на 9:00 8 февраля по направлению к Керченской переправе на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района скопились 227 автомобилей.
Работают два волонтера, полевая кухня, развернут пункт обогрева. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв. Они находятся в готовности к развертыванию при необходимости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки не осуществлялись с 5 февраля. В Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
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