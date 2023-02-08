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Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 175 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-uvelichilas-do-175-mashin
Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 175 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Из-за сильного ветра Керченская паромная переправа приостановила работу 5 февраля. По состоянию на утро 8 февраля на 11 накопительных площадках ожидают 175 автомобилей.

В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Администрация Темрюкского района организовала для водителей четыре стационарных пункта питания и семь мобильных пунктов обогрева, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за неблагоприятных погодных условий паромные перевозки не осуществлялись с 6 февраля.

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