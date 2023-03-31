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Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась до 292 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-sokratilas-do-292-mashin
Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась до 292 машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За прошедшие сутки паромы перевезли в Крым 310 грузовиков и 403 пассажира.

С утра 31 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ждут 292 машины. Водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 115,4 тыс. пассажиров, 92,1 тыс. единиц автотранспорта и 11,5 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 марта в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стояли 397 машин. На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах могут автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости.

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