Очередь на Керченскую переправу сократилась до 309 автомобилей
Керченская паромная переправа возобновила работу 6 декабря. Работают три парома — «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2».
Они перевезли в Керчь 159 автомобилей и 178 пассажиров. По состоянию на утро 7 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич ожидают 309 автомобилей. Водителям грузовиков с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.
На парковке есть пункт обогрева, дежурят волонтеры. Также для водителей и пассажиров с 10:00 до 22:00 работает столовая.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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