Через Керченский пролив перевезли более 40 тыс. 600 пассажиров и 27 тыс. 400 машин
Общество
07.12.2022 10:23
По состоянию на утро 7 декабря с начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли в обе стороны 40 тыс. 694 человек, 27 тыс. 415 автомобилей и 3 тыс. 190 ж/д вагонов.
Паромы выполнили 908 рейсов. По прогнозу Росгидромета, до вечера 7 декабря ожидается восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. Ожидается дымка. Видимость хорошая — в дожде и дымке 2-4 км. Волнение моря — 50-100 см. Температура воздуха днем составит от +3 °С до +5 °С. Температура морской воды — от +4 °С до +5 °С, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря в очереди на Керченскую переправу ожидали 364 грузовика.
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