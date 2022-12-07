Через Керченский пролив перевезли более 40 тыс. 600 пассажиров и 27 тыс. 400 машин

По состоянию на утро 7 декабря с начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли в обе стороны 40 тыс. 694 человек, 27 тыс. 415 автомобилей и 3 тыс. 190 ж/д вагонов.

Паромы выполнили 908 рейсов. По прогнозу Росгидромета, до вечера 7 декабря ожидается восточный ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Местами пройдет небольшой дождь. Ожидается дымка. Видимость хорошая — в дожде и дымке 2-4 км. Волнение моря — 50-100 см. Температура воздуха днем составит от +3 °С до +5 °С. Температура морской воды — от +4 °С до +5 °С, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря в очереди на Керченскую переправу ожидали 364 грузовика.