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Очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-vyrosla-do-288-avtomobilej
Очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. В проливе действует штормовое предупреждение.

Все 288 машин стоят на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района. На перехватывающей площадке дежурят волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ транспорта нет.

За прошедшие сутки в порт Керчь перевезли 192 автомобиля и 171 пассажира. Всего через паромную переправу в обе стороны отправили более 42,4 тыс. пассажиров, 28,9 тыс. транспортных средств. Всего с 9 октября по 11 декабря выполнен 981 рейс.

Накопительные площадки по направлению к Крымскому мосту в настоящее время выведены в резерв, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне на парковке в поселке Ильич ожидали 184 грузовых автомобиля.

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