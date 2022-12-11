Очередь на Керченскую паромную переправу выросла до 288 автомобилей
Общество
11.12.2022 15:40
Водителям большегрузов с продуктами питания и товарами первой необходимости выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. В проливе действует штормовое предупреждение.
Все 288 машин стоят на накопительной парковке в поселке Ильич Темрюкского района. На перехватывающей площадке дежурят волонтеры. На парковках в районе станицы Старотитаровской и в порту Кавказ транспорта нет.
За прошедшие сутки в порт Керчь перевезли 192 автомобиля и 171 пассажира. Всего через паромную переправу в обе стороны отправили более 42,4 тыс. пассажиров, 28,9 тыс. транспортных средств. Всего с 9 октября по 11 декабря выполнен 981 рейс.
Накопительные площадки по направлению к Крымскому мосту в настоящее время выведены в резерв, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», накануне на парковке в поселке Ильич ожидали 184 грузовых автомобиля.
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