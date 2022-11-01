Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Очередь из грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 320 автомобилей

Общество
01.11.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-iz-gruzovikov-na-kerchenskuyu-perepravu-sokratilas-do-320-avtomobilej
Очередь из грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 320 автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Накануне днем в очереди на паром на перехватывающих стоянках ожидали 380 грузовиков.

По данным на утро 1 ноября на парковках Темрюкского и Славянского районов остаются 320 грузовиков. Для водителей на стоянках оборудовали пункты обогрева и организовали бесплатное горячее питание и напитки.

В Краснодарском крае с 27 октября проезд к Керченской паромной переправе ограничили. Большегрузы с неприоритетными товарами направляют в Крым через Таганрог или перегружают в железнодорожные вагоны. Грузоотправители могут получить консультацию по телефону круглосуточной горячей линии РЖД 8 (800) 775-40-12, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: через Керченскую переправу уже перевезли более 23,5 тыс. пассажиров.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
  6. Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Прямой эфир
Мы в соцсетях