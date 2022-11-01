Очередь из грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 320 автомобилей
Общество
01.11.2022 13:02
Накануне днем в очереди на паром на перехватывающих стоянках ожидали 380 грузовиков.
По данным на утро 1 ноября на парковках Темрюкского и Славянского районов остаются 320 грузовиков. Для водителей на стоянках оборудовали пункты обогрева и организовали бесплатное горячее питание и напитки.
В Краснодарском крае с 27 октября проезд к Керченской паромной переправе ограничили. Большегрузы с неприоритетными товарами направляют в Крым через Таганрог или перегружают в железнодорожные вагоны. Грузоотправители могут получить консультацию по телефону круглосуточной горячей линии РЖД 8 (800) 775-40-12, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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