Очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков
К вечеру 21 октября более 900 грузовиков ожидают своей очереди в основном на перехватывающих парковках в Темрюкском и Славянском районах.
Сейчас на Керченской переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
С начала работы несмотря на приостановки из-за погоды через пролив в обе стороны перевезли 16 тыс. 587 пассажиров и 6 тыс. 858 единиц транспорта.
Пока проезд для грузовиков через Крымский мост по-прежнему закрыт. Однако поезда ходят по графику, поэтому грузы можно переместить на железнодорожный транспорт. Как это сделать, можно узнать здесь. Работает горячая линия РЖД для грузоотправителей — 8-800-775-40-12. Кроме того, Минтранс публикует актуальную информацию об обеспечении перевозок пассажиров и грузов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», попасть с материка в Крым можно через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
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