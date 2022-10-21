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Очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков

Общество
21.10.2022 21:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-iz-fur-na-kerchenskuyu-perepravu-sokratilas-do-916-gruzovikov
Очередь из фур на Керченскую переправу сократилась до 916 грузовиков
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

К вечеру 21 октября более 900 грузовиков ожидают своей очереди в основном на перехватывающих парковках в Темрюкском и Славянском районах.

Сейчас на Керченской переправе работают пять автомобильно-пассажирских паромов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

С начала работы несмотря на приостановки из-за погоды через пролив в обе стороны перевезли 16 тыс. 587 пассажиров и 6 тыс. 858 единиц транспорта.

Пока проезд для грузовиков через Крымский мост по-прежнему закрыт. Однако поезда ходят по графику, поэтому грузы можно переместить на железнодорожный транспорт. Как это сделать, можно узнать здесь. Работает горячая линия РЖД для грузоотправителей — 8-800-775-40-12. Кроме того, Минтранс публикует актуальную информацию об обеспечении перевозок пассажиров и грузов через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», попасть с материка в Крым можно через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

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