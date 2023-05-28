Очередь грузовиков перед паромной переправой в Краснодарском крае сократилась до 111 машин

За последние сутки паромы «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым на Керченской переправе 66 грузовых автомобилей и 96 пассажиров.

Сейчас в очереди на паромную переправу в Темрюкском районе находятся 111 машин. Еще 25 мая там было 170 грузовиков. Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

На месте есть пункт обогрева и столовая, дежурят волонтеры. Остальные накопительные стоянки в регионе вывели в резерв, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

По данным Минтранса России, с 9 октября по 28 мая через Керченский пролив в обе стороны перевезли 127,6 тыс. грузовых автомобилей, 158,3 тыс. пассажиров и 16 тыс. железнодорожных вагонов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе временно прекратил работу паром «Лаврентий». Судно вывели из эксплуатации для проведения планового технического обслуживания и планируют вернуть на линию к 1 июня.