Очередь грузовиков перед Керченской переправой на Кубани за сутки выросла в 1,5 раза

Сейчас в очереди в Темрюкском районе находятся 272 грузовых автомобиля. Еще вчера в ней было 178 машин.

За прошедшие сутки паромы перевезли из Краснодарского края в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров.

Ожидающие отправления на пароме грузовики находятся на специальной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Водителям выдают пропуска на паромы, товары первой необходимости и продукты, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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