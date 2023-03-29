Очередь грузовиков перед Керченской переправой на Кубани за сутки выросла в 1,5 раза
Общество
29.03.2023 13:13
Сейчас в очереди в Темрюкском районе находятся 272 грузовых автомобиля. Еще вчера в ней было 178 машин.
За прошедшие сутки паромы перевезли из Краснодарского края в Крым 270 автомобилей и 316 пассажиров.
Ожидающие отправления на пароме грузовики находятся на специальной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Водителям выдают пропуска на паромы, товары первой необходимости и продукты, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: из-за сильного ветра 29 марта в Керченском проливе приостановили работу паромов. По информации Керченского морпорта скорость ветра в проливе достигает 18 м/с.
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