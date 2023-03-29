Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановили работу паромов

Паромы перестали ходить между Краснодарским краем и Крымом в ночь на 29 марта в связи с ухудшением погодных условий.

По информации Керченского морпорта скорость ветра в проливе достигает 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В Керченском проливе 29 марта сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозу синоптиков, в этом районе ожидается северо-западный ветер 12-17 м/с. Волны в море поднимутся до 0,7-1,2 метров. Температура воздуха опустится до +5 °С, температура морской воды +8-9°С.

С начала работы Керченском переправы паромы перевезли в обе стороны более 114 тыс. пассажиров, 11,4 тыс. железнодорожных вагонов и 91,2 тыс. автомобилей. Всего паромы выполнили почти 2,9 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса России.

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