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Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановили работу паромов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-vetra-v-kerchenskom-prolive-priostanovili-rabotu-paromov
Из-за сильного ветра в Керченском проливе приостановили работу паромов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Паромы перестали ходить между Краснодарским краем и Крымом в ночь на 29 марта в связи с ухудшением погодных условий.

По информации Керченского морпорта скорость ветра в проливе достигает 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В Керченском проливе 29 марта сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозу синоптиков, в этом районе ожидается северо-западный ветер 12-17 м/с. Волны в море поднимутся до 0,7-1,2 метров. Температура воздуха опустится до +5 °С, температура морской воды +8-9°С.

С начала работы Керченском переправы паромы перевезли в обе стороны более 114 тыс. пассажиров, 11,4 тыс. железнодорожных вагонов и 91,2 тыс. автомобилей. Всего паромы выполнили почти 2,9 тыс. рейсов, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Читайте также: экстренное предупреждение о сильных дождях с мокрым снегом объявили в Краснодарском крае. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до утра 31 марта в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с.

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