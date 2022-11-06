Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 88 автомобилей
Общество
06.11.2022 12:39
Сейчас в очереди на паром в Краснодарском крае находятся фуры с товарами первой необходимости и продуктами — всего 88 автомобилей.
В Краснодарском крае продолжает действовать ограничение на проезд грузовых автомобилей с неприоритетными грузами. Их направляют в Крым по альтернативному маршруту через новые регионы России.
Правила и условия водителям грузовиков разъясняют на 10 постах ДПС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: открыть движение по обеим полосам поврежденной части Крымского моста планируют 20 декабря.
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