Очередь грузовиков на Керченскую переправу сократилась до 88 автомобилей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас в очереди на паром в Краснодарском крае находятся фуры с товарами первой необходимости и продуктами — всего 88 автомобилей.

В Краснодарском крае продолжает действовать ограничение на проезд грузовых автомобилей с неприоритетными грузами. Их направляют в Крым по альтернативному маршруту через новые регионы России.

Правила и условия водителям грузовиков разъясняют на 10 постах ДПС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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