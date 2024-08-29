Очень дорого: Мизулина проверила цены на канцтовары в Сочи

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина накануне отправилась с сочинские магазины с канцтоварами, чтобы узнать их стоимость перед началом учебного года.

Поводом для визита в магазины стали многочисленные жалобы на цены школьников и их родителей. Они рассказали, что только на канцелярию перед началом учебного года тратят около 5-7 тыс. рублей. Видео из магазинов Мизулина опубликовала в своих соцсетях.

«Не нашла ни одной ручки дешевле 39 рублей. Разброс цен просто гигантский. Очень дорого!» — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Также она отметила, что особенно высокие цены на 48 и 96-листовые тетради — если брать по 10-15 штук, получается большая сумма.

По словам Мизулиной, многие родители заказывают школьные принадлежности, поскольку цены там действительно ниже, однако на это нужно потратить время.

«На эту продукцию нужно вводить государственное регулирование цен. Я понимаю, что мы живем в рыночной экономике. Бизнес есть бизнес», — заявила Екатерина Мизулина в Telegram.

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