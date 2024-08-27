Летом на 10–15% выросла стоимость школьной формы в магазинах на Кубани

При этом выпуск школьной одежды в Краснодарском крае с начала года вырос почти на 20%. В регионе более 20 швейных фабрик изготавливают форму для учеников.

Этим летом цены в магазинах на школьную форму поднялись на 10–15%. По словам продавцов, рубашки для мальчиков стоят от 850 рублей, а брюки можно найти за 2 тыс. рублей.

Форма для девочки обойдется немного дороже: от 2 тыс. рублей за платье, от 1,8 тыс. — за брюки, от 1,1 тыс. рублей за рубашку.

Опрос среди родителей показал, что покупка нескольких комплектов превысит чек в 10 тыс. рублей.

На Кубани производства школьной формы находятся в Славянском и Динском районах, Краснодаре и Армавире. К примеру, на армавирской швейной фабрике уже 25 лет выпускают форму по заказам учебных заведений.

«Наша российская ткань проходит по ГОСТу. Состав ткани проходит сертификацию. Вся реализация происходит по России — от Хабаровска, Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края», — говорит руководитель швейного предприятия Наталья Чечина.

Общий вид одежды учеников, ее цвет и фасон определяются школами. Но есть и основные требования. Например, материал должен быть крепким, а цвет и размер формы не меняться после стирок. Также, по ГОСТу, ткань должна пропускать воздух, поглощать водяные пары и не вызвать аллергию.

Эксперты рекомендуют не экономить на качестве материала. На этой неделе цены на школьную форму не упадут, однако на следующей — товары будут уже со скидками. Поэтому сейчас можно приобрести минимальный набор для обучения, а остальное докупить уже после начала учебного года.

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