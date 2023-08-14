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Обязательный таймер для телевизионной рекламы на экране ТВ предложили ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obyazatelnyj-schetchik-dlya-reklamy-na-tv-predlozhili-vvesti-v-rossii
Обязательный таймер для телевизионной рекламы на экране ТВ предложили ввести в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Графический счетчик обратного отсчета времени рекламной паузы планируют ввести на всех телеканалах, вещающих на территории России.

По словам автора инициативы, вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, многие смотрят рекламу, потому что не понимают, сколько она продлится. Соответствующий законопроект будет вносить поправки в федеральный закон о рекламе.

Политик отметил, что нововведение будет удобным для зрителей, а существенных сложностей для телеканалов не принесет.

«Вас раздражает реклама на ТВ? Меня лично – очень. Дело не в самих роликах, а в том, что совершенно непонятно, сколько продлится рекламная пауза. Успеешь налить чаю или ответить на важное сообщение? Или придется бежать обратно к экрану, чтобы не пропустить важное выступление или передачу?» — цитирует Бориса Чернышова РИА «Новости».

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