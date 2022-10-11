«Объясняем.рф»: в случае гибели военнослужащего выплаты могут получить только члены семьи
Сервис «Объясняем.рф» опубликовал информацио о том, кто может получить выплаты в случае гибели военнослужащего.
Производимые в случае гибели военнослужащего выплаты могут получить только члены семьи. К членам семьи относятся: супруга, состоящая на день гибели военнослужащего в браке с ним; родители или усыновители погибшего военнослужащего; отчим или мачеха погибшего; несовершеннолетние дети погибшего, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети до 23 лет, если они являются студентами; иждивенцы погибшего военнослужащего или лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим погибшего не менее 5 лет до достижения им совершеннолетия.
При отсутствии указанных лиц (кроме подопечных) выплату получат братья и сестры погибшего. Дедушка и бабушка погибшего включаются в состав членов семьи только в случае отсутствия родителей, усыновителей или мачехи и отчима, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».
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