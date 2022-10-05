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«Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым

Общество
05.10.2022 13:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/obyasnyaem-rf-minoborony-polnostyu-obespechivaet-mobilizovannyh-vsem-neobhodimym
«Объясняем.рф»: Минобороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым
Фото пресс-службы ЮВО

На государственном портале объяснили, что делать, если мобилизованного заставляют приобретать экипировку за свой счет.

«Министерство обороны полностью обеспечивает мобилизованных всем необходимым для прохождения службы. Требование купить мобилизованному что-либо за свой счет незаконно», — сообщает «Объясняем РФ» в Telegram.

Если мобилизованного принуждают купить экипировку на собственные средства, то нужно обратиться с жалобой к военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

На собственные средства мобилизованный может взять с собой: предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походное сиденье, подшлемник, тактические перчатки, химическую грелку и мультитул.

Читайте также: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца.

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