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Обвиняла в самоубийстве брата: стало известно, почему пенсионерка наняла киллера для полицейского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obvinyala-v-samoubijstve-brata-stalo-izvestno-pochemu-pensionerka-nanyala-killera-dlya-politsejskogo
Обвиняла в самоубийстве брата: стало известно, почему пенсионерка наняла киллера для полицейского
Фото Brett_Hondow, pixabay.com

Киллера женщина наняла из личной неприязни — чтобы отомстить за смерть близкого родственника.

Мужчина периодически уходил из дома из-за ссор с сестрой, а она каждый раз обращалась к одному и тому же оперуполномоченному уголовного розыска, который находил мужчину и возвращал домой. В 2022 году полицейский в очередной раз привел мужчину, после чего тот совершил самоубийство. В связи с этим возбудили дело по факту доведения до суицида.

Пенсионерка решила, что в произошедшем виноват полицейский и решила убить его. Во время разработки плана она закрылась в квартире и угрожала оружием приехавшему к ней на вызов врачу скорой помощи. После этого инцидента ее отправили в психиатрическую клинику более чем на месяц. Однако при выходе оттуда планов женщина не поменяла. В квартире пенсионерки оперативники нашли обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1,8 млн рублей.

Женщина несколько раз пыталась самостоятельно убить полицейского — приходила с обрезом к полицейскому участку, но мужчина уходил с работы раньше. После этого пенсионерка стала искать киллеров среди отбывавших срок, а также составила схему проезда к адресу проживания полицейского, чтобы убийство произошло возле его дома, но в поле зрения правоохранителей, сообщает «АиФ — Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пенсионерка наняла киллера для полицейского в Краснодаре. Пенсионерку задержали и заключили под стражу. В ее отношении также возбудили уголовные дела за угрозу убийством и незаконный оборот оружия — выяснили, что ранее она угрожала обрезом врача скорой помощи.

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