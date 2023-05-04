Обвиняемого в убийстве аниматоров в Краснодарском крае Демьяна Кеворкьяна отправили под арест

Меру пресечения для него 4 мая избрал Выселковский районный суд. Подозреваемый по-прежнему категорически отрицает свою вину в этом преступлении.

Суд арестовал Демьяна Кеворкьяна на 1 месяц 28 суток — до 30 июня включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Во время судебного заседания Кеворкьян заявил журналистам, что он никак не причастен к убийству аниматоров из Усть-Лабинска: Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Он отметил, что до сих пор не знает, за что его задержали.

«Виновным себя не признаю. Доказательств быть не может», — сказал Кеворкьян.

Ранее суд отправил под стражу до 30 июня еще двоих обвиняемых по этому уголовному делу: Арама Татосяна и Анатолия Двойникова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае раскаялись в содеянном. Татосян сказал, что ему снится убитая им 19-летняя девушка. Он осознает, что поступил неправильно. Мужчина заявил, что не причастен к убийству 37-летнего Кирилла Чубко. Двойников сказал, что хочет извиниться перед родными убитых аниматоров. Он добавил, что не хотел этого делать, а убийство совершил из-за боязни к «одному человеку», которого не стал называть.

По версии следствия, вечером 28 апреля трое бандитов и двое аниматоров оказались на одном участке дороги в окрестностях станицы Березанской Выселковского района. Злоумышленники заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить. Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги, банковские карты. После этого злоумышленники в нескольких банкоматах сняли с карт более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Чтобы скрыть следы убийства, преступники спрятали тела и сожгли машину погибшего аниматора. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.