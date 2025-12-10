Обустроенный у жилого дома тротуар со ступенями вызвал спор у жителей Краснодара

В краевой столице хозяин дома забетонировал тротуар и поставил ступени, которые затрудняют движение матерей с колясками. Одни считают, что подъем надо демонтировать или поставить пандус, другие — поддерживают хозяина, который облагородил участок за забором.

По словам местных жителей, дом на улице Сафонова появился совсем недавно, но шума и разногласий создал много. Клавдия Зарудняя живет здесь 30 лет, часто ходит по этому тротуару в магазин. Такие подъемы пенсионерке очень тяжело преодолевать.

«Страшно мне подниматься по ступенькам. Сколько времени пройдет, пока я поднимусь, спущусь и пройду дальше», — говорит жительница Краснодара Клавдия Зарудняя.

Журналистам не удалось пообщаться с хозяином дома. На территории все еще идет стройка, но работы в этот момент не велись. Жительница, которая решила осветить проблему в социальных сетях, отправила обращение в департамент транспорта. Ей ответили, что департамент технические условия на обустройство тротуара вблизи улицы Сафонова не выдавал и проектно-сметную документацию не согласовывал. Кроме того, ордер на производство работ не выдавался.

Тем временем в социальных сетях нашлось много людей, которые защищают и понимают владельца.

— Мне ступеньки вообще не мешают передвигаться с коляской.

— Хорошие ступени, чем вам плохо. Нет слов.

— Красиво и аккуратно сделано.

Полоса препятствий в районе 9-го километра не только у этого дома. На Сафонова и соседних улицах тротуар в некоторых местах отсутствует.

«Только на этой улице мы насчитали около десяти домов, которые подобным образом обустроили территорию. Около некоторых домов просто земляная дорожка, которая после дождя превращается в грязь, а ступеньки на некоторых участках маленькие и неудобные», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Такие обустройства придомовой территории для Краснодара не редкость. Аналогичная ситуация во многих микрорайонах города. Есть ли разрешение на модернизацию тротуара — неизвестно. Никто из владельцев на связь так и не вышел. Журналисты отправили запрос в департамент архитектуры и градостроительства, чтобы они прокомментировали, законно ли такая реставрация.

Читайте также: «непобедимую» лужу на дороге в Новороссийске пообещали ликвидировать в 2026 году.

Подпишись, здесь всегда интересно.