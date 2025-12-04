«Непобедимую» лужу на дороге в Новороссийске пообещали ликвидировать в 2026 году

Жители микрорайона Цемдолина в городе-герое около 20 лет не могут избавиться от лужи глубиной 50 см, которую уже прозвали «непобедимой».

По словам местного жителя Николая Михайлова, лужа появилась с 1990-х годов — углубление в грунтовой дороге на улице Цемесской возникло еще во времена молодости его отца.

В 2020 году новороссийцы собрали средства и забетонировали дорогу при содействии одного из находящихся на этом участке супермаркетов. Однако территория площадью 100 кв. м в начале улицы осталась без бетонного покрытия. Именно здесь скапливается вода, а грузовики, доставляющие товары в супермаркет, разрушают дорожное полотно и углубляют яму.

«Особенно жизнь становится сложной в межсезонье, когда заряжают дожди. Лужу в обычной обуви не обойти. Приходится носить с собой резиновые сапоги», — рассказал Михайлов.

Глава Приморского внутригородского района Евгений Зурабян объяснил задержку с ремонтом и пообещал решить проблему в 2026 году.

«Ливневку здесь планировали сделать в этом году, но случились форс-мажорные обстоятельства. Все же там нужно в первую очередь сделать полноценное ливнеотведение, увести воду, а затем бетонировать», — цитирует Зурабяна газета «Новороссийский рабочий».

