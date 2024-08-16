Обухом топора пытался убить знакомого мужчина в Адыгее

Преступление произошло вечером 13 июля в одном из частных домов Майкопа.

Установили, что двое местных жителей поругались, в ходе ссоры один из них решил убить соперника. Злоумышленник ударил его по голове обухом топора, но довести умысел до конца не смог.

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, ему своевременно оказали медицинскую помощь. Возбудили уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемого задержали.

Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

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