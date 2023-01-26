Обучение в «Мастерской новых медиа» проходят 50 руководителей региональных СМИ
Участниками специализированного интенсива «Проектная мастерская «Интеграция» для ведущих региональных СМИ стали 50 руководителей из 36 регионов России. Каждый пятый участник — представитель Донецкой и Луганской народных республик.
В течение пяти дней журналистам будут рассказывать о новых возможностях для создания digital-проектов. После этого участники разработают медиапроекты на тему интеграции Донбасса. Программу реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Она организована «Диалогом» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе Мастерской управления «Сенеж».
«Интеграция не происходит сама по себе: это работа, сочетание усилий многих специалистов в сфере медиа. Недостаточно только идеи — важно понимать, кто и какую роль на себя примет, как и кто будет создавать смыслы. Для того, чтобы создавать такие смысловые проекты, здесь и собрались участники со всей страны. Все они профессионалы, кто-то из них уже участвует в грантовых конкурсах. И они понимают, зачем им новые проекты», — сказал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.
Спикеры программы — представители институтов развития общества и отечественных интернет-платформ, ведущие специалисты медиаотрасли. Они помогут журналистам создать не менее 20 новых медиапроектов для повышения информированности жителей ДНР и вынужденных переселенцев.
По результатам интенсива участники вместе с организаторами и экспертами разработают программу семинаров для обучения сотрудников, чтобы передать знания большему количеству медиаспециалистов.
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