Жители Краснодарского края могут пройти обучение в новом потоке «Мастерской новых медиа»

«Мастерская новых медиа» объявила о наборе учеников на первый в 2023 году поток по направлению «Медиакоммуникации». В нем могут принять участие специалисты интернет-коммуникаций: продюсеры, блогеры, менеджеры, режиссеры, контент-мейкеры, сценаристы и SMM-специалисты.

Программу по подготовке PR- и медиатехнологов в 2021 году организовали президентская платформа «Россия — страна возможностей», АНО «Диалог» и мастерская «Сенеж» по инициативе первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко. За два года «Мастерская новых медиа» выпустила более 450 специалистов из 78 регионов РФ.

Первые три этапа отбора доступны сразу после регистрации. Начало обучения запланировали на весну 2023 года. Участники пройдут очное обучение в Москве – четыре модуля по пять дней. Особенностью программы является принцип авторских мастерских, когда участники получают опыт от тех, кто определяет развитие современной медиасреды.

После завершения программы выпускники смогут получить дополнительные возможности развития. Для них реализуют систему постсопровождения: участие в проектах Мастерской, карьерные рекомендации, поддержка экспертов и Мастеров программы.

Подать заявку и пройти первые три этапа отбора можно с 10 по 31 января на сайте.

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