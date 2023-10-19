Обучение безопасному сбору грибов предложили ввести в России

Для этого в «грибных» регионах страны будут проводить тренинги и мастер-классы.

С инициативой выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. По его словам, сбор грибов в летне-осенний период — одно из любимых увлечений граждан России. Он добавил, что для многих собирателей грибы помогают ввести семейное хозяйство.

Корниец отметил, что каждый год большое количество грибников получают серьезные отравления, и даже вплоть до летальных случаев. По его словам, такая ситуация обусловлена плохой информированностью граждан о ядовитых и несъедобных грибах.

«В данной связи прошу вас рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах нашей страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан в преддверии и в течение грибного сезона», — цитирует обращение RT.

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