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Общественный транспорт Краснодара изменил схему движения из-за провала дороги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennyj-transporta-krasnodara-izmenil-shemu-dvizheniya-iz-za-provala-dorogi
Общественный транспорт Краснодара изменил схему движения из-за провала дороги
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок проезжей части провалился 9 июля возле дома № 142. Предварительно, это произошло из-за порыва на сетях канализации.

В связи с этим существенно изменилась схема движения общественного транспорта в Фестивальном микрорайоне. Троллейбусы № 2 теперь ходят между ЦКР и улице Герцена, № 10 — между автовокзалом Южным и улицей Монтажников, № 21 ходит по маршруту: Герцена — ЦКР — Домбайская.

Автобусы № 2 и 9 работают по схеме: Атарбекова — Дальняя — Дзержинского — Красная, а далее по обычному маршруту, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за провала дороги автомобилисты могут проехать через этот участок улицы Тургенева только по одной полосе из трех.

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