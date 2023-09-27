Общественный совет провел заседание в центре для трудных подростков в Краснодаре

Новый созыв общественного совета впервые провел рабочее заседании в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей краевого ГУ МВД на улице Белорусской.

По решению суда, в центр направляют подростков, совершивших административные нарушения или общественно-опасные поступки.

Для общественников провели экскурсию по центру временного содержания трудных подростков. Они ознакомились с условиях жизни несовершеннолетних, посетив столовую, учебные классы, музейную комнату, спортзал и психологический кабинет.

«Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей — это важное звено в системе профилактики. У нас есть возможность убедиться в том, что основной принцип работы Центра — не наказание, а помощь подросткам», — сказал начальник ГУ МВД по Краснодарскому краю Владимир Андреев.

Члены Общественного совета убедились в том, что в ЦВСНП создали все условия для жизни, обучения и воспитания трудных подростков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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