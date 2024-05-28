Общественное пространство благоустраивают по нацпроекту в Динском районе

Работы в поселке Кочетинском проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Реконструкция территории площадью более 11 тыс. кв. метров на улице Динской стартовала в марте, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. На участке уже провели вертикальную планировку и функциональное зонирование участка.

«Сейчас рабочие ведут укладку плитки, после приступят к отсыпке детских игровых и спортивных площадок. На территории установят одну спортивную и две игровые площадки для ребят разных возрастов», — рассказал Шапошник.

Благоустройство общественного пространства закончат осенью. Последним этапом станет комплексное озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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