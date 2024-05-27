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Набережную привели в порядок в станице Динской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/naberezhnuyu-priveli-v-poryadok-v-stanitse-dinskoj
Набережную привели в порядок в станице Динской
Фото tribuna-neo.ru

Территорию на пересечении улиц Пластуновской и Береговой благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Торжественное открытие прошло в день основания станицы. Ей исполнилось 230 лет.

«Изначально был один этап, решили неправильно делать часть, надо в рамках одного года сделать все. Выделили 94 млн рублей. Реализовали набережную, укрепили берег, сделали мощение, спортивные детские площадки. Появилось такое замечательное место для отдыха и занятий спортом», — отметил глава станицы Динской Владимир Иванченко.

К благоустройству территории приступили в 2023 году. На набережной высадили деревья и кустарники, установили системы полива, детский игровой комплекс и спортивные площадки. После торжественной части открытия набережной для детей провели концерт и интерактивные игры.

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