Благоустройство сквера «Чайка» в Сочи планирую завершить в середине июня

Речь идет о сквере, который находится рядом с остановкой общественного транспорта «Железнодорожный вокзал». Работы по благоустройству начались там в середине апреля. Завершить их планируют 12 июля.

Обновление «Чайки» станет первым этапом в полном преображении всей улицы Навагинской. Об этом рассказала глава администрации Центрального внутригородского района Сочи Инна Казанкова.

«Работы ведутся с учетом пожеланий наших жителей и выполнены на 60%», — уточнила Казанкова.

Сейчас в сквере меняют плиточное покрытие на брусчатку, обустраивают «карманы» под парковую мебель. Также его дополнительно озеленят» там планируют высадить кустарники фотинии, а также установить системы автополива и вечерней подсветки растений.

Вдоль автодороги, около парковочной зоны автобусов на территории сквера, установят новое ограждение. А со стороны улицы Московской установят современный туалетный модуль с зеркальными панелями и новую стелу, сообщили в администрации Сочи.

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