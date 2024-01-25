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Общественники Краснодара собрали гуманитарную помощь для детдома из Алешек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvenniki-krasnodara-sobrali-gumanitarnuyu-pomoshh-dlya-detdoma-iz-aleshek
Общественники Краснодара собрали гуманитарную помощь для детдома из Алешек
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Алешкинский детский дом-интернат в Херсонской области эвакуировали в Скадовск из-за активных боевых действий.

Там сейчас находятся 44 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Есть дети с тяжелыми ментальными и физическими нарушениями, потерявшие родителей из-за обстрелов ВСУ.

Представители детдома обратились с просьбой о помощи. Они сильно нуждаются в средствах гигиены и медикаментах. По словам медиков, им требуется около 3 тыс. памперсов в месяц.

Общественная палата Краснодара закупила для детдома из Алешек все необходимое, а также бытовую технику, книги, одежду и игрушки. Всего для детское учреждения общественники и неравнодушные жители краевой столицы и станицы Брюховецкой собрали около 1,2 т. гуманитарной помощи.

Груз для детей в Херсонскую область доставят в ближайшие дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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