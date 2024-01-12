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Кубань отправила гуманитарную помощь в Геническ для строительства газопровода

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kubani-otpravili-gumanitarnuyu-v-genichesk-dlya-stroitelstva-gazoprovoda
Кубань отправила гуманитарную помощь в Геническ для строительства газопровода
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Материалы для завершения строительства газопровода высокого давления в Херсонской области приобрело и отправило краевое министерство ТЭК и ЖКХ по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

«В этот раз приобрели все, что нужно для строительства газопровода и ликвидации дефицита газа. Цель — гарантированно обеспечить им потребителей Генического района», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Он отметил, что министерство уже не впервые отправляет гуманитарную помощь для нового региона РФ.

Для строительства газопровода в Геническ направили 300 метров стальных труб, 13,7 тыс. м. полиэтиленовых напорных труб, пять кранов разного диаметра, 20 полиэтиленовых муфт, свыше 13,7 тыс. м. силового кабеля, а также сигнальную ленту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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