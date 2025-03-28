Общественник Павлов: некоторые производители специй меняют сырье на фальсификат

Некоторые компании по производству пряностей и специй продают некачественный продукт под видом оригинала, пытаясь так нажиться на потребителях. Об этом предупредил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Он отметил, что в России действует ряд требований, которые предъявляют к пищевой продукции, в том числе они касаются ее безопасности и качества.

«В силу того, что действует ограничение на проверки, многие производители в процессе производства начинают удешевлять рецептуру, экономить на соблюдении обязательных технологических норм, подменять сырье, привлекать неквалифицированный персонал», — объяснил Олег Павлов.

Так, например, более чем в половине образцов перца, которые исследовали специалисты Роскачества, нашли отклонения: посторонние примеси, следы пестицидов, микроорганизмов и кишечной палочки. А в некоторых образах паприки не было самой паприки — там не обнаружили вещество капсаицин, которое содержится в этой пряности.

«Есть проблемы и с корицей. У нас есть настоящая корица, которая так и называется — «корица натуральная», а есть кассия — она обладает схожими свойствами, но менее качественная. Но везде пишут «корица», а на самом деле добавляют более дешевое сырье», — отметил Павлов.

Российский рынок специй сейчас исчисляется миллиардами рублей, в том числе потому что недобросовестные предприниматели продают некачественную продукцию, выдавая ее за натуральный продукт. Таким образом, они до 10 раз увеличивают свою прибыль, в то время как добросовестные компании оказываются в неравных конкурентных условиях, подытожил председатель Общественного совета при РПН в интервью радио Sputnik.

Читайте также: гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, как укроп помогает в борьбе с раком.

Подпишись, здесь всегда интересно.