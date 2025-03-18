Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала, как укроп помогает в борьбе с раком

В такой известной всей зелени, как укроп, содержится огромное количества антиоксидантов, которые способствует предотвращению развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Антиоксиданты — это такие молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами. По словам Сухоруковой, в укропе содержится целая смесь фитонутриентов, в их числе и флавоноиды рутин и кверцетин — именно они делают из этой травы почти лекарство.

«Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления. А в сочетании с клетчаткой они способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки, предотвращая онкологические заболевания», — уточнила гастроэнтеролог.

Врач рекомендовала добавлять в блюда побольше свежего укропа — это положительно скажется на здоровье, пишет 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

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