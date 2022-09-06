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Общественная палата Кубани приглашает представителей политических партий на круглый стол

Политика
06.09.2022 16:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennaya-palata-kubani-priglashaet-predstavitelej-politicheskih-partij-na-kruglyj-stol
Общественная палата Кубани приглашает представителей политических партий на круглый стол
Фото t.me/opalatakk_online

Дискуссия «Роль общественного контроля в консолидации общества и укреплении национального суверенитета России» пройдет 7 сентября.

Представители политических партий, члены краевой Общественной палаты, Общественного штаба по наблюдению за выборами на Кубани и научного сообщества расскажут, в каких условиях проходит выборная кампания и чем она отличается от выборов 2021 года. Они обсудят, в чем роль общественного контроля во время выборов и после них и другие актуальные темы.

Кроме того, представители Общественного штаба расскажут о работе Центра общественного наблюдения (ЦОН), открытие которого состоится 8 сентября.

Круглый стол пройдет по адресу: Краснодар, ул. Коммунаров, 8. Начало в 11:00. Желающим необходимо сообщить о своем участии по телефону: 8 (861) 259-01-55.

Подключиться к дискуссии онлайн можно будет в Telegram-канале Общественной палаты Краснодарского края.

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