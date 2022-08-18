Выборы депутатов в ЗСК: что делать, если вы заметили нарушения

Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае идет битва за голоса. В регионе больше сотни избирательных кампаний, самая масштабная — в депутаты Законодательного собрания.

Списки своих кандидатов выдвинули пять политических партий: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди». В бюллетене они будут указаны именно в таком порядке. Это определила жеребьевка. Только среди кандидатов-списочников конкурс примерно 16 человек на место. Конкуренция высока, поэтому провокации не исключены.

В краевом избиркоме уже открыта горячая линия, на которую можно позвонить в рабочие часы. Не выдали бюллетень, не предоставили возможность инвалиду проголосовать на дому или проводят агитацию в день тишины — сообщить о нарушениях можно также в Общественную палату. В дни выборов — 9, 10 и 11 сентября звонки от населения там будут принимать круглосуточно.

За предыдущую выборную кампанию палата приняла больше 160 обращений. В основном люди просили помочь найти свой участок и разъяснить порядок голосования. Что касается жалоб, большинство из них оказались связаны с незнанием закона о выборах и при проверке не подтвердились. Сразу нужно предупредить, что анонимные жалобы не принимаются. Если вы хотите проявить гражданскую ответственность, придется сообщить свои данные — имя и контакт для связи. Обязательно указать место и время предполагаемого нарушения.

Если вы решите зафиксировать факт на видео или фото, учтите, что съемка на участке запрещена там, где могут попасть на камеру персональные данные людей.